New York borsası karışık seyirle kapandı: Yapay zeka endişeleri Nasdaq’ı vurdu

ABD borsalarında yapay zekâ endişeleri ve şirket bilançolarının etkisiyle teknoloji hisselerinde satış baskısı sürerken endeksler günü farklı yönlerde tamamladı.

New York borsasında Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,53 artışla 49.500,90 puana çıktı. Buna karşılık S&P 500 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 6.882,73 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,51 kayıpla 22.904,58 puana geriledi.

YAPAY ZEKÂ ENDİŞELERİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ BASKILADI

Anthropic’in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarında kullanılabilecek yeni yapay zekâ aracını duyurması, bazı şirketlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği yönündeki kaygıları artırdı. Bu gelişmeler özellikle yazılım şirketlerinin hisselerinde satış baskısını yoğunlaştırdı. Oracle hisseleri yüzde 5,1, CrowdStrike hisseleri ise yüzde 1,5 değer kaybetti.

ÇİP ÜRETİCİLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Çip üreticisi AMD’nin gelir tahminlerinin analist beklentilerini karşılamaması sonrası hisseleri yüzde 17,3 geriledi. AMD’nin görünümünün ardından yarı iletken hisselerinde satışlar hızlandı. Broadcom yüzde 3,8, Micron Technology yüzde 9,5 ve Applied Materials yüzde 6,6 değer kaybetti.

ŞİRKET BİLANÇOLARI VE SEKTÖR HAREKETLERİ

Hafta başında finansal sonuçları beklentileri aşarak hisseleri yüzde 7’ye yakın yükselen Palantir Technologies, dün yüzde 11,6 düşüş yaşadı. Piyasa kapanışının ardından bilançosu açıklanacak Alphabet hisseleri yüzde 2,2 geriledi.

Buna karşın Super Micro Computer, yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan ekipmanlara yönelik talep doğrultusunda yıllık gelir tahminini yükseltince hisseleri yüzde 13,8 arttı. İlaç sektöründe ise Eli Lilly’nin dördüncü çeyrek gelir ve kârı ile 2026 beklentilerinin piyasa tahminlerini aşması sonrası hisseleri yüzde 10,4 yükseldi.

MAKROEKONOMİK VERİLER

ABD’de özel sektör istihdamı ocak ayında 22 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Öte yandan ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 53,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.