New York borsası yatay seyirle kapandı
New York borsası günü yatay seyirle tamamladı.
Kaynak: AA
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 34.624,30 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 4.453,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 artışla 13.710,24 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesi pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayı toplantısında politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.