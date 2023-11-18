New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 34.947,28 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 4.514,02 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kazançla 14.125,48 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl güvercin dönüş yapacağı yönündeki beklentiler, son dönemdeki zayıf ekonomik verilerle desteklenirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde yatay seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de konut başlangıçları, ekimde yüzde 1,9 artışla 1 milyon 372 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede inşaat izinleri de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 artarak 1 milyon 487 bine ulaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Bankanın Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, faiz oranlarında olmaları gereken zirve noktada veya bu noktaya yakın olduklarını belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de enflasyon haberlerinin umut verici olduğunu ifade ederek, ekonominin yeniden dengelendiğini söyledi.

İlave sıkılaştırmayı masadan kaldırmadığını vurgulayan Collins, yüksek enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun yüzde 2'ye doğru yol alıp almadığından emin olmadığına işaret ederek, Fed'in sabır gerektiğinde hızlı hareket etme baskısına direnmesi gerektiğini savundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise veriler ile tüketiciler ve işletmelerin ekonomi hakkındaki düşünceleri arasında boşluk olduğunu belirterek, enflasyonun, iyileşmesine karşın hala yüksek olduğunu kaydetti.