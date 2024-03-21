New York borsası yükselişe açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 3 faiz indirimi yapabileceği beklentilerinin sürmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,38 artarak 39.661,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.253,43 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,9 kazançla 16.517,24 puana ulaştı.

Beklentilerden güçlü gelen enflasyona rağmen, Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği öngörülmeye devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Banka, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutarken, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerinin enflasyonun "engebeli yolda" yüzde 2'ye ineceğine dair genel "hikayeyi" değiştirmediğini belirten Powell, ancak "daha iyi veriler" aradıklarını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Mart ile biten haftada 210 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de martta 3,2'ye gerilemesine rağmen art arda ikinci ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin sürdüğüne işaret etti.

ABD'de cari işlemler açığı ise geçen yıl yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara geriledi.

Kurumsal tarafta, dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan Micron'un hisseleri yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi.

ABD'li perakende zinciri Five Below'un hisseleri ise zayıf finansal sonuç bildirmesi sonrasında yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.