New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 60 puan değer kazandı ve yüzde 0,17 artışla 35.125,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artarak 4.491,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 13.972,45 puana yükseldi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, veriler enflasyondaki ilerlemenin durduğunu gösterirse gelecekteki bir toplantıda faiz oranlarını artırmaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Enflasyonu hedefe çekmek için muhtemelen ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulacağını dile getiren Bowman, karar verirken enflasyonun tutarlı ve anlamlı bir düşüş yolunda olduğuna dair kanıt arayacaklarını anlattı.