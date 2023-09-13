New York borsası yükselişle açıldı
Kaynak: AA
New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun ağustosta hızlandığını göstermesine karşın güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artışla 34.667,28 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 4.462,65 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 13.773,67 puan oldu.
ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına dair beklentileri değiştirmemesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.