New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 60 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,17 artışla 34.575,50 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarak 4.452,81 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,23 kazançla 13.710,26 puana yükseldi.

Fed'in faiz kararı, politika metni ve kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma, yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ancak yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

Fed'in politika metni ve Powell'ın açıklamalarında "gelecek dönemde nasıl bir yol izleneceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını belirten analistler, Banka'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerin arttığını kaydetti.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 5,4 artış gösterdi.