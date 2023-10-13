New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'li büyük bankaların beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artışla 33.733,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artarak 4.360,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 artışla 13.613,59 puana yükseldi.

ABD'li bankaların bu yılın üçüncü çeyreğinde net kar ve gelirlerinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkenin büyük bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başlarken, JPMorgan Chase'in net karı söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35, Citigroup'un yüzde 2 ve Wells Fargo'nun yüzde 61 arttı.

Beklenenden iyi gelen finansal sonuçlar sonrası JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4'ün, Citigroup'un hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Tahvil faizlerindeki düşüş de piyasalardaki pozitif seyri desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puanın üzerinde azalarak yüzde 4,59'a geriledi. ​​​​​​​

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bugün yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle bankanın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti. Harker, "Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksek faiz oranlarının tam etkisinin hissedilmesinin biraz zaman alacağına işaret eden Harker, faiz oranlarının sabit tutulmasının para politikasının işini yapmasına izin vereceğini aktardı. Harker, verilerde keskin bir dönüş olmadığı sürece Fed'in faiz oranını sabit tutabileceğini belirterek, bu yıl yüzde 3'ün altına düşecek şekilde istikrarlı bir dezenflasyon gördüğünü kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, ihracat fiyat endeksi ise 0,7 ile beklenenden fazla arttı.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da takip edilirken analistler, petrol fiyatlarındaki artışın ve faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair beklentilerin endişe kaynağı olduğunu aktardı.