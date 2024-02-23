New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 50 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 0,15 artışla 39.127,97 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselerek 5.100,92 puana ve Nasdaq endeksi 0,33 kazançla 16.094,80 puana çıktı.

Yapay zeka ve yarı iletken alanındaki şirketler, Nvidia öncülüğünde endekslerin hareketine katkıda bulunurken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Beklentilerin üzerinde kar açıklayan Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri dün yüzde 16 yükselirken, şirketin piyasa değeri bir günde yaklaşık 277 milyar dolarlık artışla ABD'de günlük kazanç rekorunu ele geçirdi. Nvidia'nın hisseleri bugün de açılışta yüzde 4'ün üzerinde artış kaydetti.

ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı. ABD'nin 1972'den bu yana ilk kez Ay'a inişini gerçekleştiren Intuitive Machines'in hisseleri açılışta yüzde 30'dan fazla değer kazandı.

Öte yandan, Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit, halka arz için başvuruda bulundu.