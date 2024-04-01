New York Borsası yükselişle açıldı

New York Borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 39.807,93 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.257,97 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kazançla 16.397,05 puana çıktı.

Paskalya tatili nedeniyle cuma günü kapalı olan pay piyasaları, ılımlı enflasyon verilerinin erken faiz indirimi beklentilerini desteklemesiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirle başladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü ve bu hafta açıklanacak istihdam raporunun piyasa tahminlerini şekillendirmesinin beklendiğini kaydetti.