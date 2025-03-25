New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerin kapsamının daha dar olabileceğine dair iyimserlikle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 42.688,95 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.777,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artarak 18.217,92 puana çıktı.

Trump yönetiminin karşılıklı tarifeler konusunda daha ölçülü bir yaklaşım benimseyebileceğine dair beklentilerle dün pozitif bir seyrin hakim olduğu pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında da yukarı yönlü bir seyir izlendi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, belirli ülkelere karşılıklı tarifeler uygulanırken muhtemelen bazı sektörlere yönelik tarifelerin kapsam dışı bırakılacağı aktarılmıştı.

Trump dün yaptığı açıklamada da "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etti.

Ayrıca Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri ise yakında açıklayabileceğini belirtti.

Financial Times'ta bugün yer alan bir haberde de Trump'ın gelecek hafta iki aşamalı bir tarife rejimini değerlendirdiği aktarıldı.

Analistler, Trump'ın karşılıklı tarifelerinin kapsamına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü, bu konuda atılacak adımların ve haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu haber akışı ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle faiz oranlarının bir süre sabit tutulmasından yana olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33 seviyesine yükseldi.

ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla ipucu için makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunurken, bugün açıklanacak Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek.