New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 40.527,82 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.411,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kazançla 16.842,40 puana çıktı.

ABD'de tarife politikası ve ekonomik görünüme dair belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Başkan Donald Trump, dün otomobil üreticilerinin üretimlerini ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" ve otomobil şirketlerine yardım etmek istediğini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin büyük rakamlar olduğunu belirterek, "Kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor." diye konuşmuştu.

Öte yandan, ABD yönetimi, ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere iki ayrı soruşturma başlatmıştı.

Analistler, otomotiv sektörü tarifelerinin hafifletilebileceğine dair iyimserliğin, ilaç ve yarı iletken ithalatına yeni gümrük vergisi getirileceğine dair işaretlerle azaldığını belirtti.

Trump'ın tarifeleri konusunda daha fazla netlik oluşana kadar piyasaların oynak kalmasının beklendiğini aktaran analistler, açıklanan şirket bilançolarının da takip edildiğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Endeks, yükselmesine rağmen sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret etti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi değişim kaydetmedi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yatay seyirle yüzde 4,37 oldu. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de yaklaşık yüzde 4 azalışla 30 değerinin altına indi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ve geliri ile karı beklentileri aşan Bank of America'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

Citigroup'un da finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gelirken, hisseleri yüzde 2 artış kaydetti.

Ayrıca, ABD ile arasındaki tarife gerilimi sürerken, Çin yönetiminin ülkedeki hava yolu şirketlerine Boeing jetlerinin alınmaması talimatı verdiğine yönelik haber sonrasında, Boeing hisseleri yüzde 2'ye yakın geriledi.