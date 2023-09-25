New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 34.006,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artarak 4.337,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 artışla 13.271,32 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki toplantısının ardından faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair endişelerle güne negatif bir başlangıç yapan pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Fed, geçen hafta politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini vermişti.

Analistler, Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin yönlendirmelerinin, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Fed yetkililerinden "şahin" tonlu açıklamalar gelmeye devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği röportajda, faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacak gibi göründüğünü ifade etti. Faiz oranlarındaki artışa rağmen ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasının mümkün olduğunu aktaran Goolsbee, yine de birçok risk olduğunu kaydetti.

Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin endişeler tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55'e kadar çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine günler kalırken analistler, Kongre'de bütçeye ilişkin gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'de bütçe üzerinde anlaşılamaması halinde hükümetin olası "kapanmasının" ülkenin kredi değerlendirmesini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.