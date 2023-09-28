New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 33.666,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 4.298,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artışla 13.201,28 puana yükseldi.

Güne düşüşle başlayan endeksler, tahvil faizlerindeki gevşemeyle gün içinde yönünü pozitife çevirdi.

Faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla 16 yılın zirvesine çıkan ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 4,5 seviyelerine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bazı analizlerin daha fazla politika sıkılaştırması olmadan ve büyümede sadece ılımlı bir yavaşlamayla enflasyonun yakında hedefe ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine çok az süre kalırken, federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongredeki müzakereler de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Senato tarafından sunulan bütçe tasarısını eleştirirken, Kongrenin bu hafta sonu kapanmayı önleyeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Analistler, Cumhuriyetçi McCarthy'nin mali yılın bitimine kadar partisini ikna edebileceğine dair şüphelerin olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının Fed'in agresif para politikası sıkılaşmasına karşı dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ayrıca ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti.