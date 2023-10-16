New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,93 artışla 33.984,54 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 artarak 4.373,63 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,2 kazançla 13.567,98 puana yükseldi.

Yatırımcılar ABD ekonomisine ilişkin ipuçları verebilecek şirket bilançolarını izlerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın durumu ile şirketlerin finansla sonuçlarının piyasalarının seyri üzerinde etkili olacağını, yarın açıklanacak perakende satış verilerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 4,6'ya düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz artırımlarının büyük ihtimalle biteceği ve veriler aksini göstermezse Bankanın faiz oranlarını sabit tutması gerektiğine dair ifadelerini tekrarladı.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi de yaklaşık 8 baz puan artışla yüzde 4,7'nin üzerine çıktı.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), iShares ETF'ine onay verdiği iddialarının ardından Bitcoin'in fiyatı yaklaşık yüzde 10 artarak 30 bin dolara yaklaştı. Başvuruya yönelik SEC incelemesinin sürdüğüne yönelik haberler sonrasında ise kripto paranın fiyatı tekrar 28 bin dolar seviyelerine indi.