New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun martta beklentilerin altında kalması sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay bir seyir izleyerek 38.459,08 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 5.199,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 kazançla 16.442,20 puana çıktı.

ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonunun martta beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında, beklentilerin altında gelen üretici enflasyonunun ardından teknoloji hisselerindeki yükselişin öncülüğünde toparlanma görüldü.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflettiğini belirtti.

Dün açıklanan verilerin ardından faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair beklentilerle yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58 seviyesine çıktı.

Verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, yakın vadede para politikasında ayarlama yapılmasına açık bir ihtiyaç olmadığını belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de para politikasını gevşetmeye başlamak için gereken güveni kazanmanın önceden düşünülenden daha fazla zaman alabileceğini, bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.

Analistler, JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup gibi ABD'nin önemli bankalarının yarın açıklayacağı bilançolarının piyasaların odağında olduğunu belirtti.