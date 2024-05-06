New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,46 artarak 38.852,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 artışla 5.180,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kazançla 16.349,25 puana ulaştı.

Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından, pay piyasalarında yeni haftanın ilk gününde pozitif seyir izlendi.

Verilerin ülke ekonomisinin aşırı ısındığına dair endişeleri azaltmasıyla, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüler güç kazandı.

Analistler, Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ekonomik verilerle açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının da takip edileceğini aktardı.

New York Fed'in yayımladığı 2024 yılına ait Konut Anketi'nin sonuçlarına göre, ABD'lilerin ülkede konut fiyatlarında kısa vadede beklediği artış yüzde 5,1'e, kirada yüzde 9,7'ye yükseldi.

Fed de ABD'de bu yılın ilk çeyreğinde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yılın başındaki enflasyon verilerinin enflasyonla mücadelenin artık geride kaldığını düşünenleri hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İş gücü piyasasının güçlü olmasının bir resesyon içinde olmadıklarını ortaya koyduğuna işaret eden Barkin, ancak tüm bu sıkılaşmanın eninde sonunda ekonomiyi daha da yavaşlatacağına inandığını anlattı.

Barkin, bugünkü kısıtlayıcı faiz oranlarının, enflasyonu hedefe geri getirmede talebi azaltabileceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

New York Fed Başkanı John Williams da Fed'in bir noktada faiz indirimine gideceğini ancak şimdilik para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu belirtti.