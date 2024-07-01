New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarak 39.169,52 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 5.475,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 17.876,26 puana yükseldi.

Pay piyasaları, yılın ikinci yarısına pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD'de bu hafta başta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor.

İstihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalar ile çarşamba günü yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanaklar da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ayrıca ABD'de bugün açıklanan veriler ise imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti. Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 13 baz puan artarak yüzde 4,47'ye yükseldi.

Kurumsal tarafta ise teknoloji hisselerindeki yükseliş öne çıktı. ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 2,9, Amazon'un hisseleri yüzde 2 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2,2 değer kazandı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,6 yükselirken, Alphabet'in hisseleri yüzde 0,6 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 6,1 arttı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 2,5 yükseldi.

Evcil hayvanlarla ilgili ürünler satan Chewy'nin hisseleri ise 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in şirket hisselerini aldığının bildirilmesi sonrası açılışta yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmasına karşın, günü yüzde 6,6'lık kayıpla tamamladı.