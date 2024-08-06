New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün yaşanan satış baskısının ardından toparlanma göstererek günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,76 artarak 38.996,93 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 artışla 5.240,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 16.358,17 puana yükseldi.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından bugün risk iştahının arttığı görüldü.

Yatırımcılar geçen hafta zayıf gelen istihdam ile Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini değerlendirirken, ABD'de dün açıklanan ISM hizmet sektörü PMI verisinin sektördeki büyümeye işaret etmesi bir miktar rahatlama sağladı.

Analistler, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamaların da piyasalardaki toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Dün 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşayan Japonya'da Nikkei 225 endeksinin bugün yüzde 10,23 artarak 16 yılın en hızlı yükselişini kaydetmesi de piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, dün Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesi sonrası Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin verilerin resesyona işaret etmediğine dair açıklamaları ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden verilerin ardından bugün yüzde 3,88'e yükseldi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,99 seviyesine tırmandı.

Dün yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi de bugün Türkiye saatiyle 23.00 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 102,7'ye çıktı.

ABD'de S&P 500 endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi ise dün 65,7 ile 4 yılın zirvesini görmesinin ardından bugün 26,5'e geriledi.

Dün sert düşüş kaydeden büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de bugün toparlanma görüldü. Bu şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,8, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1 ve Meta'nın hisseleri yüzde 3,9 arttı.

Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Palantir Technologies'in hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini bu yıl ikinci kez artırması sonrası yüzde 10,4 değer kazandı.

Caterpillar'ın hisseleri, şirketin düzeltilmiş karında artış kaydedilmesinin ardından yüzde 3 yükseldi. Uber'in hisseleri de şirketin geliri ve karının ikinci çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 10,9 arttı.