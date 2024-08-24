New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlanacağının sinyalini vermesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 41.175,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artışla 5.634,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kazançla 17.877,79 puana ulaştı.

Endekslerde haftalık kazanç ise Dow Jones'ta yüzde 1,3, S&P 500'de yüzde 1,5 ve Nasdaq'da yüzde 1,4'e yaklaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, eylülde faiz indirimlerine başlanacağına işaret ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin ise arttığını ifade ederek, "Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Fed Başkan Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 3,85 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, konuşmanın ardından yüzde 3,79'a kadar düştü.

Dolar karşısında avro, Temmuz 2023'ten, sterlin de Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 36, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 64 oldu.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz indirimi sürecini başlatması ve bunu sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de para politikasının faiz artırım döngüsünün en sıkı noktasında olduğunu söyledi.

Faizi düşürmek için istedikleri şartların oluştuğuna işaret eden Goolsbee, önemli olanın faiz indiriminin boyutu değil, yolu olduğunu dile getirdi.