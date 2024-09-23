New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 42.124,65 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.718,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarak 17.973,60 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından banka yetkililerinden gelen açıklamalar yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın geçen hafta aldığı faiz indirim kararını neden desteklediğine ilişkin kaleme aldığı makalede, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yarım puan daha düşürülmesinden yana olduğunu belirtti.

Kashkari, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru önemli bir ilerleme kaydettiğini ve iş gücü piyasasının yumuşadığını kaydetti.

Aynı zamanda bir televizyon kanalına da röportaj veren Kashkari, bundan sonraki süreçte bankadan daha küçük adımlar atmasını beklediğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bankanın faiz indirimi döngüsünü büyük bir hamleyle başlatmasının, enflasyon ve istihdam arasındaki risklerin daha dengeli hale gelmesiyle faiz oranlarının nötr seviyelere yaklaşmasına yardımcı olacağını aktardı.

Fed'in enflasyon konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Bostic, istihdama yönelik risklerin ise arttığını belirtti.

Enflasyondaki ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğumanın tahmin ettiğinden çok daha hızlı olduğunu ifade eden Bostic, para politikasının düşündüğünden daha erken normalleşmesini öngördüğünü söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasını korumak ve ABD ekonomisini desteklemek için faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Enflasyonda yüzde 2'ye düşüş seyrinde olunduğu konusunda güven kazandıkça istihdama yönelik risklere odaklanılması gerektiğini belirten Goolsbee, "Bu muhtemelen gelecek yıl çok daha fazla faiz indirimi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Fitch Ratings, Fed'in politika faizinde geçen hafta yaptığı büyük indirime rağmen para politikası gevşeme döngüsündeki beklenen indirimlerin daha "mütevazı" olacağını, kasım ve aralık toplantılarının ikisinde de politika faizinin 25 baz puan indirileceğini öngördü.

Makroekonomik veri tarafında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık 0,9 puan azalarak 47 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Endeks, 15 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,3 puan azalışla 55,4'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, Qualcomm'un satın alma planının ardından varlık yönetim şirketi Apollo Global Management'ın şirkete yatırım yapmayı teklif ettiği haberleri sonrası yüzde 3,3 değer kazandı.