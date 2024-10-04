New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,81 artarak 42.352,75 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artışla 5.751,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 18.137,85 puana çıktı.

ABD'de açıklanan istihdam verileri, yatırımcıların ülke ekonomisinin sağlığına dair güvenini artırırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e düştü.

Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı, işsizlik oranı ise son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 35,36 dolara yükseldi.

Analistler, verilerin ABD'de iş gücü piyasasının tahmin edilenden çok daha güçlü ve Fed'in kısıtlayıcı faiz oranlarına karşı hala dirençli olduğuna dair yeni kanıtlar gösterdiğini ifade etti.

İyi ekonomik verilerin hisse senedi piyasası için de iyi haber olduğunu vurgulayan analistler, ekonomide yumuşak bir iniş beklentilerinin yükseldiğini kaydetti.

Orta Doğu'daki çatışmaların arzı etkileyebileceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki artış devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.35 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 artarak 78,3 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,3 artışla 74,6 dolardan alıcı buldu.

Fed yetkilerinin açıklamaları da izlenirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, liman işçilerinin grevinin sona ermesinin ülke ekonomisi için iyi bir haber olduğunu söyledi.

Tek veriye fazla tepki verilmemesi gerektiğini vurgulayan Goolsbee, bugünkü gibi iş gücü raporları görülmeye devam ederse tam istihdama ulaşıldığından emin olacağını ifade etti.

Goolsbee, Fed politika yapıcılarının büyük çoğunluğunun, faiz oranlarının gelecek yıl çok düşeceğini düşündüğünü aktardı.