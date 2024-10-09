New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 42.080,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,97 artışla 5.751,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 kazançla 18.182,34 puana ulaştı.

Dün yaşanan satış dalgasının ardından yatırımcıların dikkatlerinin bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve şirket bilançolarına çevrilmesiyle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de geçen hafta güçlü gelen istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim, piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olmuştu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 80'in üzerinde seyrederken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali ortadan kalktı.

Bu gelişmelerle dün ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bir miktar düşse de söz konusu seviyedeki seyrini sürdürdü.

Fed yetkililerinden de açıklamalar gelmeye devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye odaklanması ancak bunu istihdam artışında ve ekonomik büyümede "istenmeyen" bir yavaşlamayı önleyen "dengeli bir yaklaşımla" yapması gerektiğini ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams, eylül ayındaki yarım puanlık faiz indiriminin ardından bankanın ABD ekonomisinde "yumuşak inişi" sağlamak üzere artık iyi konumda olduğunu belirterek, çeyrek puanlık faiz indirimlerine destek sinyali verdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyona yönelik riskler azalırken, iş gücü piyasasına yönelik risklerin arttığını ancak ekonominin hala güçlü olduğunu belirtti. Bostic, Fed'in gelecek aylarda faiz indiriminin hızını değerlendirirken riskleri dengelemek zorunda olduğunu ifade etti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de ABD ekonomisinin gücünü korumak için faiz oranlarını düşürürken dikkatli ve veriye dayalı bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, Fed'in yarın yayımlanacak eylül ayı son toplantısının tutanaklarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, bu verilerin piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Öte yandan Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı da takip edilirken Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ateşkes konusundaki girişimi hakkında, "Lübnan'da Nebih Berri'nin ateşkese yönelik siyasi girişimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes olasılığına dair haberlerin ardından Brent petrol ile Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatları yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu başlarken, PepsiCo'nun hisseleri, şirketin gelirinin üçüncü çeyrekte azalmasına ve bu yıla ilişkin gelir beklentisini düşürmesine karşın yüzde 1,9 değer kazandı.