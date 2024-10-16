New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,79 arttı. 43.077,70 puana ulaşan endeks, kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 5.842,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 18.367,08 puana çıktı.

ABD'de şirketler, finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken, pay piyasalarında dünkü kayıpların bir kısmı telafi edildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 azalış gösterdi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 6,52 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüzde 17 azaldı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi. Karı ve geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen Bankanın hisseleri yüzde 6,5 değer kazandı.

Beklentilerden daha iyi sonuçlar açıklayan ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri de yüzde 12,4 arttı.

Öte yandan, Bitcoin'in fiyatı 68 bin 400 dolara yaklaşarak temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesini gördü. Kriptoyla ilgili şirketlerin hisselerindeki artış dikkati çekti.

Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 7,2, Bitcoin madencisi Marathon Digital'in hisseleri yüzde 6,9 ve Riot Platforms'un hisseleri yüzde 3,5 yükseldi.

Intel'in hisseleri, Çin siber güvenlik kurumunun ülkede satılan Intel ürünlerinin incelenmesine yönelik çağrısı sonrasında yüzde 1,5 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların ABD'de yarın açıklanacak perakende satış ve sanayi üretimi verilerini beklediğini kaydetti.