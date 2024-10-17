New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, güçlü gelen perakende satış verileri sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 arttı. 43.239,05 puana ulaşan endeks, kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.841,47 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artışla 18.373,61 puana çıktı.

ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Perakende satışlar eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve 714,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler, perakende satışlarda yaşanan artışın ekonominin üçüncü çeyrekte büyüme hızını koruduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ekimde 10,3 değerine yükselerek sektördeki büyümenin sinyalini verdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,3 puan azalışla yüzde 77,5'e geriledi.

Kurumsal tarafta da üçüncü çeyrekte net karında yüzde 54 artış bildiren Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin hisseleri yüzde 10'a yakın artış kaydetti.

Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 140,89 dolarla rekor tazelerken, günü yaklaşık yüzde 1 kazançla 136,93 dolardan tamamladı. Diğer çip şirketlerinden Broadcom'un hisseleri de yüzde 2,7 artış gösterdi.

Öte yandan, ülke basınında ABD yönetiminin müttefiklerine uzayla ilgili ihracata yönelik kısıtlamaları hafifleteceğine dair haberler yer alırken, bundan Boeing ile Lockheed Martin gibi şirketlerin fayda görebileceği belirtildi.