New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,34 artışla 44.173,64 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,47 yükselerek 6.329,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,95 kazançla 21.053,58 puana çıktı.

Amerikan piyasalarında geçen hafta yaşanan sert kayıpların ardından, haftanın ilk işlem gününde toparlanma görüldü.

ABD'de geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcıların faiz indirimi beklentileri artarken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında kalmış, işsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükselmişti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde yapılan büyük aşağı yönlü revizyonlar da dikkati çekerken, analistler bu verilerin iş gücü piyasasındaki bozulmaya işaret ettiğini belirtti.

Zayıf gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler güç kazandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azaldı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin yönetim kurulunun, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yaklaşık 29 milyar dolar değerinde hisse senedini ikramiye olarak vereceğini duyurması sonrası yüzde 2,19 değer kazandı.