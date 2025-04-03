New York borsasında sert düşüş

New York borsası, ABD'nin gümrük vergilerinin ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleriyle güne sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,66 azalarak 41.103,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,32 azalışla 5.482,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,5 kayıpla 16.811,42 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı tarife oranlarını açıklarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Trump dün ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da tarifelerin ticaret açığından kaynaklanan tehdidin ortadan kalktığı veya hafiflediği belirlenene kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelerin karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken, misilleme yapılmaması durumunda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını, aksi halde oranların tırmanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifeler için bir muafiyet yapılmayacağını ve gümrük vergilerine karşı ülkelerin misilleme yapmasının etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.