New York Knick, Philadelphia 76ers’ı süpürdü

NBA Doğu Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında New York Knicks, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 144-114 mağlup ederek seriyi 4-0 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Xfinity Mobile Arena’da oynanan karşılaşmada Knicks, kaydettiği 25 üç sayılık basketle NBA play-off rekorunu egaledı.

Sakatlığı bulunan OG Anunoby’nin yerine ilk 5’te başlayan Deuce McBride, 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Knicks’te Jalen Brunson 22 sayı üretirken, Josh Hart ile Karl-Anthony Towns da 17’şer sayılık katkı verdi.

Philadelphia 76ers cephesinde Joel Embiid’in 24, Tyrese Maxey’nin ise 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 10 dakika süre aldığı maçta 7 sayı, 2 ribaunt ve 1 blok kaydetti.

Üst üste ikinci kez konferans finaline yükselen New York Knicks, Cleveland Cavaliers ile Detroit Pistons arasındaki serinin galibiyle karşılaşacak.

TİMBERWOLVES SERİDE DENGEYİ SAĞLADI

Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Minnesota Timberwolves, sahasında San Antonio Spurs’ü 114-109 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Timberwolves’ta Anthony Edwards 36 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Naz Reid 15 sayı kaydetti. Rudy Gobert ise mücadeleyi 13 ribaunt ve 11 sayıyla “double-double” yaparak tamamladı.

Spurs’te ikinci çeyreğin başında Naz Reid’e dirsek attığı gerekçesiyle oyundan ihraç edilen Victor Wembanyama takımını yalnız bıraktı. Konuk ekipte De’Aaron Fox ile Dylan Harper 24’er, Stephon Castle ise 20 sayı üretti.