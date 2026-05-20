New York Knicks, 22 sayı geriden dönüp kazandı: Final için ilk adım

NBA Doğu Konferansı final serisinin ilk maçında New York Knicks, sahasında Cleveland Cavaliers’ı uzatma sonunda 115-104 mağlup etti.

Madison Square Garden’da oynanan karşılaşmada son çeyreğe 22 sayı geride giren Knicks, etkili savunması ve hızlı hücumlarıyla dikkat çeken bir geri dönüşe imza attı.

18-1'LİK SERİ

Ev sahibi ekip, yakaladığı 18-1’lik seriyle farkı kısa sürede eriterek yeniden oyuna ortak oldu.

Karşılaşmanın bitimine 19 saniye kala skor 101-101’e gelirken mücadele uzatma bölümüne taşındı. Ekstra periyotta üstünlüğü tamamen ele geçiren Knicks, taraftarı önünde seriye galibiyetle başladı.

JALEN BRUNSON'DAN 38 SAYI

New York ekibinde Jalen Brunson 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Mikal Bridges 18 sayı kaydetti. Karl-Anthony Towns ise 13 sayı ve 13 ribauntla “double-double” yaptı.

Cleveland cephesinde Donovan Mitchell 29 sayıyla öne çıkarken, James Harden 15 sayı üretti. Evan Mobley de mücadeleyi 15 sayı ve 14 ribauntla tamamladı.

Serinin ikinci karşılaşması 22 Mayıs Cuma gecesi New York’ta oynanacak.