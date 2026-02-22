New York Knicks’ten müthiş geri dönüş

NBA’de New York Knicks, Madison Square Garden’da konuk ettiği Houston Rockets’ı 108-106 mağlup etti. Son çeyreğe 18 sayı geride giren Knicks, etkili bir geri dönüşe imza atarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Karl-Anthony Towns 25 sayı, 7 ribauntla öne çıkarken; OG Anunoby ve Jalen Brunson 20’şer sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Houston Rockets’ta Alperen Şengün, 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 3 blokluk performans sergiledi. Konuk ekipte Kevin Durant 30 sayı, Jabari Smith Jr. ise 21 sayıyla oynadı ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

SPURS’TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Gecenin bir diğer maçında San Antonio Spurs, sahasında Sacramento Kings’i 139-122 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Spurs’te Victor Wembanyama, 28 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla yıldızlaştı. De’Aaron Fox, Stephon Castle ve Keldon Johnson ise 18’er sayıyla galibiyete katkı verdi.

Sacramento cephesinde Keegan Murray ve DeMar DeRozan 20’şer sayı üretirken, çaylak Maxime Raynaud 16 sayı, 12 ribauntla double-double yaptı.

Öte yandan Kings’te sakatlıkları nedeniyle Domantas Sabonis ve Zach LaVine’in sezonu kapatması sonrası takım, üst üste 16. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı.