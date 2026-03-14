New York Sanat Akademisi açıkladı: Epstein'den alınan bağışlar iade edilecek

ABD'deki New York Sanat Akademisi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein tarafından yapılan bağışları, insan kaçakçılığı mağduru çocuklara destek veren bir kuruluşa aktaracağını duyurdu.

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni belgelerde, akademinin kurucuları arasında sanatçı Andy Warhol'un da bulunduğu kurum ile Epstein arasındaki ilişkilerin bilinenden daha kapsamlı olduğu ortaya kondu.

New York Sanat Akademisi yönetim kurulu tarafından öğrenciler ile mezunlara gönderilen e-postada, akademinin Epstein ile ilişkisi nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi.

Epstein'in suçları açığa çıktıktan sonra akademinin kendisinden bağış kabul etmemesi gerektiği vurgulanan e-postada, kurumun bu süreçte "ciddi muhakeme ve yönetim hataları" yaptığı kabul edildi.

E-postada, Epstein tarafından akademiye yapılan 65 bin 900 dolarlık bağışın insan kaçakçılığı mağduru kız çocuklarına destek veren bir kuruluşa aktarılacağı bildirildi.