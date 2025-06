New York'ta Demokrat Parti belediye başkan adayı ön seçimini sosyalist Zohran Mamdani kazandı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların yarışında resmi olmayan sonuçlara göre birinci sıraya yerleşti.

New York Times'ın haberine göre New York belediye başkan adaylığı için Demokrat Parti'den 11 kişinin yarıştığı ön seçimlerde sandıkların yüzde 92'si açıldı.

Buna göre Hint asıllı ve Uganda doğumlu Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu da geçip, oyların yüzde 43,5'ini aldı.

KAMPANYA VAATLERİ

Sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirli New Yorklulara daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalar vadetti.

Cuomo, sandıkların büyük oranda açılmasının ardından yenilgiyi kabul etti.

Gece geç saatlerde destekçilerine hitap eden 67 yaşındaki Cuomo, "Bu gece bizim gecemiz değildi. Zohran'ın gecesiydi, hak etti ve kazandı" ifadelerini kullandı.

Sandıkların çoğunluğunun açılmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında Mamdani, "New Yorklular, bizi temsil eden, bizi öncelikli gören bir lider bulmak için çaba sarf ettiler. Ve defalarca ihanete uğradık. Bu kadar çok hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, kalp sertleşir, inanç kaybolur" dedi.

Erken oylama sırasında posta yoluyla gönderilen oyların 1 Temmuz'a kadar beklenecek olması nedeniyle kesin sonuçların açıklanmasının temmuzun ilk haftasını bulabileceği belirtiliyor.

Seçmenlerin beş adaya kadar tercih sırasına göre sıralama yapmalarına olanak tanıyan "sıralı tercih oylaması" yönteminin kullanıldığı ön seçimlerde, eğer birinci aday yüzde 50 barajını geçemezse ikinci tercihler sayıma dahil olacak.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMLERİ

Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım’da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.