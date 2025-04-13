New York'ta küçük uçak düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinde 6 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

CBS News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA), New York'ta bulunan Columbia County Havaalanı'na giden özel uçağın eyaletin Copake bölgesi yakınlarına düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre küçük uçakta bulunan 6 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uçağın çamurlu bir alana düştüğünü belirten yetkililer, bu nedenle enkaza ulaşmakta sorun yaşadıklarını kaydetti.

Bu arada, uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi.