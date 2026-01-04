Giriş / Abone Ol
New York'ta Maduro'nun tutulduğu gözaltı merkezi önünde eylem

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasını protesto eden bir grup, Maduro'nun tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

Dünya
  • 04.01.2026 21:51
  • Giriş: 04.01.2026 21:51
  • Güncelleme: 04.01.2026 22:15
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

ABD'nin New York kentinde bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı gösteri düzenlendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşiyle beraber kaçırılmasının ardından ABD’ye getirilerek Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne sevk edildi. Maduro’nun tutulduğu gözaltı merkezi önünde toplanan kalabalık, burada ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarını ve Maduro’nun kaçırılmasını protesto etti.

Eylemi gerçekleştiren grup, “ABD, Karayipler’den defol” ve “Petrol için kana hayır” yazılı dövizler taşıdı.

