New York'ta Netanyahu karşıtı protesto

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapmak üzere dün New York’a geldi. Netanyahu'nun bugün BM kürsüsüne çıkması planlanıyor.

Gazze'deki soykırımın mimarı, katil Netanyahu'nun BM'de yapacağı konuşmasını Filistin destekçileri ve savaş karşıtları New York'ta protesto etti.

Göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasında çıkan arbedeler sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GEÇEN SENE 'BARIŞ' MÜJDELEMİŞTİ

Geçen yıl BM Genel Kurulu’nda konuşan İsrail Başbakanı, Ortadoğu’da yeni bir barış dönemi başlayacağını müjdelemişti. Ancak aradan geçen bir yılda bölgedeki tablo tamamen değişti.

Gazze’de 11 aydır devam eden savaş, İsrail’i uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaştırdı.