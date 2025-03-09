New York'ta orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'de New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle "acil durum" ilan etti.

CNN'in haberine göre, eyalet yetkilileri, Long Island'da orman yangınlarının başladığını ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Vali Hochul, yaptığı açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil eyalet fonlarıyla yürüttüklerini ifade etti.

Hochul, yangınlarla mücadelede kaynaklara ulaşmanın hızlandırılması için "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da yer aldığını kaydeden Hochul, bölge sakinlerine acil durum uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse tahliyeye hazır olmaları çağrısında bulundu.