New York'ta Penn İstasyonu'nda bir kişi ateşe verildi
New York'taki Penn İstasyonu'nda bir kişinin kasıtlı olarak ateşe verildiği bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA
ABD'nin New York eyaletindeki Penn İstasyonu'nda, 56 yaşındaki bir erkek kasıtlı olarak ateşe verildi.
Olay, cuma akşamı (27 Aralık) Manhattan'da saat 20.10 civarında meydana geldi ve şahsın vücudunda ciddi yanık izleri oluştuğu bildirildi.
Olay yerinde polis güvenlik önlemleri aldı.
Olayın detaylarına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görgü tanıklarının bilgi vermesi halinde yetkililere ulaşmasını istedi.