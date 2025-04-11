New York'taki Hudson Nehri'ne helikopter düştü: 6 ölü
ABD'nin New York şehrinde bulunan Hudson Nehri'ne henüz bilinmeyen nedenle bir helikopter düştü. Düşme sonucu kişi olay yerinde, 2 kişi kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.
New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
İSPANYA'DAN GELEN BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ
New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen bir ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
NYPD Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Ölenlerin ailelerine bilgi verme sürecinde olduklarını aktaran Tisch, hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamadı.