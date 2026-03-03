New York Times, saldırının arka planını yazdı: En az 2 ay boyunca toplantılar yapıldı

ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askerî saldırı kararında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun belirleyici rol oynadığını yazdı.

Gazetede yayımlanan ve çok sayıda Amerikalı, İsrailli ve İranlı yetkiliye dayandırılan analizde, Washington’ın İsrail’le birlikte İran’a saldırma sürecinin perde arkası aktarıldı.

"ÇOK AZ KİŞİ KARŞI ÇIKTI"

Analizin girişinde, “Başkan Trump’ın İran’da askeri harekete sıcak bakması, diplomatik müzakereleri sonlandırmaya kararlı İsrail lideri tarafından teşvik edildi. Başkanın danışmanlarından çok azı buna karşı çıktı” ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, Trump ile Netanyahu’nun 11 Şubat’ta Oval Ofis’te basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail Başbakanı’nın Trump’ı İran’a karşı askeri adım atmaya ikna etmek için yoğun çaba gösterdiği belirtildi. Söz konusu buluşmada iki liderin yalnızca savaş ihtimalini değil, olası bir saldırının zamanlamasını da masaya yatırdığı kaydedildi.

Haberde, Trump’ın İran’a yönelik güç kullanımına razı olmasında, Venezuela’da Nicolas Maduro’ya karşı yürütülen askeri operasyonun ardından oluşan “özgüvenin” de etkili olduğu yorumu yapıldı.

"SAVAŞTA TAM ORTAKLIK ELDE EDİLDİ"

“Netanyahu için zaferdi” başlığı altında ise şu değerlendirmelere yer verildi:

“ABD’nin İran’a saldırı kararı, aylardır Trump’a zayıflamış bir rejimin hedef alınması gerektiğini savunan Netanyahu açısından bir zafer anlamına geliyordu. Aralık ayında Trump’ın Mar-a-Lago’daki malikanesinde yapılan toplantıda Netanyahu, İsrail’in önümüzdeki aylarda İran’ın füze üslerini vurabilmesi için Başkan’dan onay istemişti. İki ay sonra ise daha kapsamlı bir sonuç elde etti; İran rejimini devirmeyi amaçlayan bir savaşta tam ortaklık.”

"HIZLI HAREKET EDELİM"

Analizde ayrıca, başlangıçta İran’a karşı askeri müdahaleye mesafeli duran Başkan Yardımcısı JD Vance’in son dönemde operasyonu güçlü biçimde desteklediği vurgulandı. Beyaz Saray’daki Durum Odası toplantısında Vance’in “büyük ve hızlı hareket edelim” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Ocak ayının sonundan itibaren savaş senaryoları üzerinde çalışan ABD ordusunun, Trump’a genişletilmiş askeri seçenekler sunduğu; şubat ortasına gelindiğinde Pentagon’un birkaç haftalık bir operasyonu sürdürebilecek kapasiteyi oluşturduğu ifade edildi. 18 Şubat’ta yapılan bir başka Durum Odası toplantısında ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Caine’in, İran’ı müzakere masasına zorlamak amacıyla sınırlı bir saldırı ile rejimi devirmeyi hedefleyen daha kapsamlı bir harekât seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

RİSKLER TARTIŞILDI

Haberde, Cumhuriyetçi kanattan bazı isimlerin ise Trump’ı uyardığı kaydedildi. Özellikle Tucker Carlson’ın Oval Ofis’te Trump’la yaptığı görüşmede, “ABD’nin İran’la savaşa girmesi halinde Amerikan askerleri, enerji fiyatları ve bölgedeki Arap müttefikler açısından ciddi riskler doğabileceğini” dile getirdiği aktarıldı. Carlson’ın ayrıca, Washington’ın yalnızca İsrail’in talebi doğrultusunda hareket etmemesi ve “İsrail tarafından köşeye sıkıştırılmaması gerektiğini” savunduğu belirtildi.

Analizde, CIA'nin İran dinî lideri Hamaney’in yerini tespit ederek bu bilgiyi İsrail istihbaratıyla paylaştığı ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği bilgisi de yer aldı.

NYT’ye konuşan dört İranlı yetkili ise, İran'ın gündüz saatlerinde bir saldırı ihtimalini düşük gördüğünü söyledi. Yetkililer, Hamaney’in yakın çevresine “savaş çıkması halinde, tarihte saklanan bir lider olarak yargılanmaktansa yerinde kalıp şehit olmayı tercih edeceğini” ilettiğini aktardı.