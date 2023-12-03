New York ve başkent Washington'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Kaynak: AA
ABD'nin New York kentinde ve başkenti Washington'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durdurulması talebiyle protesto düzenledi.
New York'taki Central Park civarında toplanarak Times Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.
Başkent Washington'da Filistin destekçileri, "ölüm" temalı gösteri düzenledi.
Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelen protestocular, Filistin lehine slogan attı.
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