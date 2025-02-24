New York-Yeni Delhi uçağı için bomba ihbarı: Roma'ya iniş yaptı

ABD'li hava yolu firması American Airlines'ın New York-Yeni Delhi seferini yapan uçağı için yapılan bomba ihbarının ardından uçak İtalya'nın başkenti Roma'ya iniş yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, uçak Roma'da bulunan Uluslararası Fiumicino (Leonardo Da Vinci) Havalimanı'na iniş yaptı.

American Airlines'ın "AA292" sefer sayılı ABD'nin New York kentinden yerel saatle 20.30 (TSİ 04.30) sularında kalkan ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye uçan Boeing 787-9 model uçağının, bugün öğleden sonra Hazar Denizi üzerinde seyrederken bomba ihbarı sebebiyle acil durum sinyali verdiği ve yönünü doğudan batıya Roma'ya çevirdiği belirtildi.