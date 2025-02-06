New York’ta 5 katlı apartmanda yangın çıktı

ABD, (DHA) - ABD'nin New York kentindeki 5 katlı apartmanda yangın çıktı.

ABD'de New York İtfaiye Departmanı (FDNY), New York kentinin Harlem bölgesindeki 5 katlı apartmanda yangın çıktığını bildirdi.

New York İtfaiyesi, sosyal medya hesabından, Harlem'deki 5 katlı apartmanda yerel saatle 21.00 sularında başlayan yangının videosunu paylaştı. Yangına müdahale için yaklaşık 170 itfaiye ile sağlık personelinin bölgede bulunduğu ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- ABD'nin New York kentindeki 5 katlı apartmanda çıkan yangından görüntüler.