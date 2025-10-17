New York’ta belediye başkanlığı yarışı kızıştı: Adaylar ilk defa canlı yayında karşı karşıya geldi

New York'ta kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde belediye başkan adayları, ilk defa canlı yayında seçim vaatleri üzerinden tartıştı.

WNBC kanalının yayınladığı seçim programında, ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokratların adayı olan Zohran Mamdani, en çok ikinci oyu alan eski New York Valisi Andrew Cuomo (bağımsız) ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa, sunucuların sorularını cevapladı.

New York Belediye Başkanlığı tartışmasında adaylar, uluslararası politika ve İsrail ile ilişkilerden, eğitim, barınma, pahalılık, uyuşturucu ve fuhuş sorununa kadar bir çok konuda görüş bildirdi ve rakiplerinin fikirlerini eleştirdi.

Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanmasına büyük olasılık olarak bakılan Mamdani, Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söylememesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanmasını istemesi gibi konularda, hem sunucular hem de rakipler tarafından sıkıştırıldı.

Cuomo, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek, Mamdani'yi "Hamas'ı kınamayı reddetmekle" suçladı.

Zohran Mamdani, Hamas'ın silah bırakması gerekip gerekmediği konusunda, "Elbette silahlarını bırakmaları gerektiğine inanıyorum. Birçok New Yorklu gibi ben de bu ateşkesin kalıcı ve adil olmasını umuyorum. Adil olması için, bu ateşkesin, işgal, kuşatma ve ırkçılık gibi koşulları da kapsamasını sağlamamız gerekiyor. İşte umudum da bu." ifadelerini kullandı.

Sliwa ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye barışı getirmesi ve İsrailliler ile Hamas arasındaki savaşta düşmanlıkları sona erdirmeye çalışması" nedeniyle alkışlanması gerektiğini söyledi.

ŞEHİR YÖNETİMİ VE SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER

Canlı yayın tartışmasının New York'la ilgili bölümünde, ön seçimlerde Mamdani'ye karşı kaybettikten sonra yarışını bağımsız aday olarak devam ettirme kararı alan Andrew Cuomo, rakibinin, deneyimsiz olduğunu öne sürdü.

Cuomo, Mamdani için, "Kelimenin tam anlamıyla hiç işi olmadı. Özgeçmişinde annesinin yanında staj yaptığını yazıyor. Bu (belediye başkanlığı), ilk kez işe girecek birinin yapabileceği bir iş değil." ifadelerini kullandı.

Mamdani, Cuomo'ya, "Deneyimimde olmayanı dürüstlüğümle telafi ediyorum. Ama sen dürüst olmamanı deneyiminle asla telafi edemezsin." sözleriyle cevap verdi.

New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, Cuomo'nun deneyimli olmasına rağmen bu durumu "anlayamadığını" ileri sürdü.

Yaklaşık 2 saat süren tartışmada, Cumhuriyetçi aday Silwa da Mamdani'nin New York'u yönetecek tecrübesinin bulunmadığını iddiasında bulunurken, Cuomo'nun ise hakkında açılan cinsel taciz davalarına değinerek, valilik yaptığı dönemde kadınlarla ilişkilerini iyi yönetemediğine işaret etti.

Silwa, New York'a Ulusal Muhafızların gönderilmesine gerek olmadığı görüşünü ortaya koyarak, bu konuda rakipleri Mamdani ve Cuomo ile aynı noktada buluştu.

Üç aday, eğitim, ücretsiz ulaşım, konut kiraları, fuhuşla mücadele gibi konularda ise genel anlamda birbirlerinin fikirlerini eleştirdi.