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New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi.

Dünya
  • 08.10.2023 23:31
  • Giriş: 08.10.2023 23:31
  • Güncelleme: 08.10.2023 23:33
Kaynak: iHA
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
FOTOĞRAF: İHA

ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi.
ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydan’ında Filistin ve İsrail yanlısı karşıt protestolar düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze Ortak Operasyon Odası'nın İsrail’e yönelik saldırılarını destekleyerek, "İntifadayı küreselleştirin", "Yerleşimci Siyonist devleti parçalayın" ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan göstericiler ise, “Utanç” ve “Katiller” sloganları atarak, Filistin destekçilerine tepki gösterdi.
İki grup da birbirine fiziksel temasta bulunmazken, New York polisinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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