New York’ta köpekbalığı saldırısı: 1 yaralı

ABD’nin New York kentinde bir kişi köpekbalığı saldırısından yaralı kurtuldu. Saldırının olduğu plaj kullanıma kapatıldı.





ABD’nin New York kentinde bulunan Rockaway Plajı’nda 50 yaşındaki bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından yetkililer plajı kullanıma kapattı.

Yetkililer, kadının kalçasında derin bir kesik bulunduğunu belirterek, sağlık durumunun kritik ancak stabil olduğunu ifade etti.

Söz konusu saldırı Rockaway Plajı’ndaki ilk köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçerken, ekipler köpekbalığını tespit etmek için harekete geçti.

Köpekbalığı saldırılarının küresel veritabanı olan Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyası, New York’ta geçtiğimiz sene yalnızca 8 provoke edilmemiş köpekbalığı saldırısını kayıt altına alırken, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.