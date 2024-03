New York’ta metrolarda güvenlik önlemleri sıkılaştırılacak: 750 Ulusal Muhafız görevlendirilecek

ABD’nin New York kentinde metro hatlarında işlenen suçla mücadele çerçevesinde New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en işlek istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu.



ABD’nin New York kentinde metro hatlarında işlenen suçların ardından New York Valisi Kathy Hochul, harekete geçti. Hochul, metro sisteminin en işlek istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurarak, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi’nden 250 memurun da bu görevde yer alacağını aktardı.

Hochul, söz konusu önlemlerin son zamanlarda yolculara ve metro çalışanlarına yönelik saldırılara yanıt olarak alındığını belirterek, “İşlerin iyiye gittiğini söylemek sizi daha iyi hissettirmiyor. Özellikle de boğazından bıçaklanan ya da metro raylarına atılan birini duyduğunuzda. Psikolojik bir etkisi var” dedi.

Federal ve eyalet liderleri tarafından ortaklaşa kontrol edilen bir askeri güç olan New York Ulusal Muhafızları’na bağlı askerlerin barış zamanında tutuklama yetkileri yok, ancak tutuklama yetkisi olan polis memurlarına yardım edebilirler.

Polis verilerine göre, geçtiğimiz ay metro hatlarında 35 saldırı, 38 soygun ve 70 hırsızlık olayı, geçen yılın aynı ayında ise 35 saldırı, 40 soygun ve 98 hırsızlık olayı yaşandı.