New York’tan kalkan uçak acil iniş yaptı: Kokunun nedeni tespit edilemedi

ABD'de Orlando seferini gerçekleştirmek için New York'tan kalkan Delta Hava Yolları’na ait uçak, yolcu kabinindeki koku nedeniyle rotasını değiştirerek acil iniş yapmak zorunda kaldı.

158 kişilik yolcu uçağındaki kokunun nedeni tespit edilemedi.

Delta Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, “New York'tan John F. Kennedy (JFK) kalkışlı Orlando seferini yapan 2090 sefer sayılı uçak, kabinde bir koku tespit edilmesinin ardından Raleigh'e (Kuzey Carolina) yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı” denildi.