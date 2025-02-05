New York’tan kalkan uçak, yolcu kabinindeki koku nedeniyle acil iniş yaptı

New York’tan kalkan Delta Havayollarına ait uçak, yolcu kabinindeki 'gizemli koku' nedeniyle acil indi.

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "New York'tan John F. Kennedy (JFK) kalkışlı Orlando seferini yapan 2090 sefer sayılı uçak, kabinde bir koku tespit edilmesinin ardından Raleigh'e (Kuzey Carolina) yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı." ifadesi yer aldı.

Yetkililer, 158 yolcu taşıyan uçağın kabinindeki "gizemli kokunun" sebebinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

ABD'de 1 Şubat'ta da United Airlines adlı hava yolu şirketine ait uçağın kanadı, Texas'tan New York'a giderken kalkış esnasında alev almıştı.

Bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, kalkış sırasında uçağın kanadının alev aldığı ve kabin içindeki yolcuların panik yaşadığı yer almıştı.

Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ve tüm yolcuların başka bir uçağa alınarak havalandığını açıklamıştı.​​​​​​​