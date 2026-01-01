New York’un yeni Belediye Başkanı Mamdani, yemin ederek görevine başladı

New York'un ilk Müslüman ve Güney Asyalı Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün erken saatlerde yemin ederek 112'nci belediye başkanı olarak görevine başladı.

Zohran Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve ilk Güney Asyalı belediye başkanı olmasının yanı sıra, bir asırdan uzun süredir bu göreve gelen en genç isim olarak tarihe geçti.

Mamdani, yemin törenini şehrin simge yerlerinden biri olan "Old City Hall" metro istasyonunda yaptı. New York’un yeni belediye başkanı, düzenlenen törende elini Kuran'a basarak yemin etti.

Mamdani'nin töreni, "siyasi müttefiki" olarak tanımladığı New York Başsavcısı Letitia James tarafından yönetildi. Törene ayrıca Zohran Mamdani'nin eşi sanatçı Rama Duwaji de katıldı. Yemin töreninin hemen ardından konuşan Mamdani, "Bu gerçekten bir ömre bedel bir onur ve ayrıcalık. Teşekkür ederim New York. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Zohran Mamdani, asıl yemin törenini ise bugün yerel saatle 13.00'te (TSİ 18.00) Belediye Binası'nda düzenlenecek daha geniş katılımlı bir etkinlikte gerçekleştirecek.

Tören için seçilen mekan sembolik bir önem taşıyor. Manhattan'daki Belediye Binası Parkı'nın altında bulunan ve 1945 yılında kapatılan tarihi "Old City Hall" metro istasyonu, kiremitli kemerli tavanları ve pirinç avizeleriyle biliniyor. Ayrıca istasyon, New York'un 1904'te açılan ve "şehirde yeni bir inovasyon dönemini başlatan orijinal 28 istasyonundan biri olma" özelliğini taşıyor. Zohran Mamdani, bu istasyonun "görev yapacağı dönemin özelliklerini yansıtan bir nokta olduğunu" ifade etmişti.