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Newcastle United’dan, Sandro Tonali açıklaması

Newcastle United, 23 yaşındaki İtalyan futbolcu Sandro Tonali’nin yasa dışı bahis soruşturmasında İtalya Futbol Federasyonu ile iş birliği yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 17:39
  • Giriş: 18.10.2023 17:39
  • Güncelleme: 18.10.2023 17:40
Kaynak: İHA
Newcastle United’dan, Sandro Tonali açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’dan, ismi yasa dışı bahis soruşturmasında geçen Sandro Tonali ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, Tonali hakkında İtalyan Savcılığı ve İtalya Futbol Federasyonu tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İngiliz temsilcisi, soruşturma sürecinde 23 yaşındaki futbolcunun İtalya Futbol Federasyonu ile iş birliği yapmaya devam edeceğini duyurdu. 

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